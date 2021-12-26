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Более 16 тысяч беременных женщин вакцинировались от COVID-19

26 Декабря 2021 10:49
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Более 16 тысяч беременных женщин вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По данным на 26 декабря, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: подростки – 228 107, беременные женщины – 16 368, кормящие женщины – 40 149.

II-й дозой: подростки – 78 178, беременные женщины – 5 384, кормящие женщины – 13 613.


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