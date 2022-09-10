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    Более 16 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса и пневмонии

    10 Сентября 2022, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 10 сентября лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 16 147 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Среди получающих лечение 15 906 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 241 пациент с ковидной пневмонией (КВИ-). Из них в стационарах находится 338 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 809 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 383 казахстанца.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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