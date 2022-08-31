Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 16 тыс. иностранных граждан работают в Казахстане

    31 Августа 2022 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент в Казахстане насчитывается 1 762 работодателя, использующих иностранную рабочую силу (далее – ИРС). На них работают более 397 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

    Среди разрешений на привлечение ИРС имеются следующие категории: 596 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 137 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 8 037 и 1 070 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 456 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 731 человек.

    Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 августа 202 2 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 027 иностранных граждан.

    Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 566 человек, Турция – 1 822 человека, Индия – 1 724 человека, Узбекистан – 1 566 человек, Великобритания – 1 193 человека.

    В целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. Во исполнение поручения Главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц – на 4 792 единицы (16%).


    Занятость мигранты Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перечень профессий для повышения востребованности кадров сформируют в РК
    Казахстанцы смогут получить аналог диплома за самостоятельно освоенные знания
    Численность работающих более 41 часа в неделю в РК сократилась
    В профессию – со школьной скамьи: автодорожники реализуют профориентационный проект
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров