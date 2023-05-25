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    Более 16 млрд тенге выделили на проект Damubala в Алматы

    25 Мая 2023, 14:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что по программе Damubala в секциях и кружках бесплатно занимаются около 75 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель одного из детских интеллектуальных центов на встрече с акимом города рассказала о преимуществах ArtSport, сейчас Damubala. По ее словам, в ее центре около 80 детей получают дополнительное образование по этой программе.

    «Есть хорошие результаты и отзывы. За этот период мы воспитали поколение талантливых детей. У нас много чемпионов, которые подтвердили разряды по шахматам. Также наши дети участвовали в областных и республиканских конкурсах, где проявляли свои таланты. Я очень благодарна этому проекту, потому что он дает возможность развиваться тем детям, родители которых не имеют возможности оплачивать дорогие курсы. У меня сейчас в очереди стоят около 117 родителей, которые не могут попасть к нам на курсы. Я знаю, что ситуация не из лучших, но результаты очень хорошие. Как акима города я прошу вас поддержать этот проект и дать возможность нам работать дальше», - обратилась женщина к акиму.

    «Я искренне поддерживаю эту программу вне зависимости от того, на какой платформе она функционирует. В этом году мы выделили 16,2 миллиарда тенге. Мы охватили почти 75 тысяч детей. В очереди еще остались 32 тысячи. По мере возможности набор будет продолжаться, я буду лично поддерживать эту программу и выделять какие-то дополнительные средства. Многие преподаватели отнеслись к программе спустя рукава и заботились о себе больше, чем о детях. Если все преподаватели отнесутся со всей ответственностью, тогда и появится возможность расширения программы. Я думаю, что во второй половине года мы увидим, кто оказывает услуги хорошо, и освобожденные средства перенаправим на других», - ответил аким города Алматы Ерболат Досаев.

    Ранее сообщалось, что по программе Damubala 65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Дети
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