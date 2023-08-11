Более 16 млн тенге штрафов заплатили водители за превышение нормы груза в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с начала года на водителей большегрузных автомобилей, допустивших превышение нормы веса груза наложено штрафов на 16 млн 475 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июня по 31 августа введено временное ограничение на движения большегрузных автомобилей. Транспортные средства с одноосной нагрузкой более 8 тонн не должны передвигаться с 10:00 до 22:00 часов на автомобильных дорогах общего пользования области. Специалисты РГП «Национальный центр качества дорожных активов» совместно с представителями инспекции транспортного контроля и полиции провели рейд, во время которого на площадке отдыха в районе населенного пункта Карабатан на трассе Актобе-Атырау-граница РФ было взвешено более 10 тяжеловозов. В результате проверки в отношении водителей большегрузных автомобилей составлено 5 протоколов по ч. 1 ст. 571, ч. 1 ст. 590 и ч. 2 ст. 572 КоАП РК. Теперь автовладельцы будут платить штраф в размере 100 МРП», - сообщил начальник отдела инспекции транспортного контроля по Атырауской области Ануар Бисалиев.

Всего с начала года на водителей большегрузных автомобилей с избыточным весом составлено 86 протоколов и наложено штрафов на 16 млн 475 тысяч тенге.