Более 16 млн тенге потерял житель СКО из-за звонка из банка

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области самым распространенным видом мошенничества является «звонок из банка». На эту схему приходится 109 из 342 зарегистрированных интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, аферисты представляются работниками банка, стремятся ошеломить человека, сообщая о «подозрительной активности» на его счетах. Якобы для того, чтобы защититься от злоумышленников, следует взять крупный кредит, перевести денежные средства на некий «безопасный счёт». Выманивают конфиденциальные данные, необходимые для незаконного списания средств со счёта в банке.

«В одном из случаев ущерб превысил 16 млн тенге. Чтобы защитить людей от мошенников, проводится широкая профилактическая работа. Раздали 42 тыс. памяток, размещаем информацию в СМИ и соцсетях. Участковые инспекторы предупреждают жителей об опасностях сетевых афёр на каждом сходе с населением», - отметил и.о. начальника управления криминальной полиции Мадияр Харипов.

Он добавил, что удалось добиться снижения интернет-мошенничеств. За шесть месяцев прошлого года их было зарегистрировано 403. Снижение на 61 случай.