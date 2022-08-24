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    Более 16 млн человек страдают от засухи в Африке

    24 Августа 2022, 15:00

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Число людей, страдающих от засухи в Эфиопии, Кении и Сомали и не имеющих доступа к чистой воде, за пять месяцев увеличилось с 9,5 до 16,2 миллиона человек. С острым дефицитом воды сталкиваются и дети в африканском регионе Сахель. Об этом по случаю начала Всемирной недели воды предупреждает ЮНИСЕФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Если не помочь детям стран Африканского Рога и Сахеля, многих из них ждет неминуемая смерть. К трагедии может привести любая связанная с водой инфекция, которая станет смертельной для истощенного от недоедания организма.

    «Как учит нас история, высокий уровень острого истощения у детей в сочетании со вспышками таких смертельных заболеваний, как холера или диарея, приводит к резкому и трагическому росту детской смертности, – отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. – Когда воды нет или она загрязнена, риск для детей увеличивается в разы».

    По ее словам, миллионы юных жителей стран Африканского Рога и Сахеля находятся «в шаге от катастрофы».

    Смертельная комбинация: засуха и конфликт

    Засуха и конфликты усугубляют проблемы с водой в Буркина-Фасо, Чаде, Мали и Нигерии, где около 40 млн детей живут в условиях дефицита воды. По данным Всемирной организации здравоохранения, Сахель занимает первое место в мире по числу несовершеннолетних, умирающих в результате использования загрязненной воды и отсутствия средств гигиены.

    В странах Африканского Рога большая часть населения пользуется водой, которую доставляют частные компании на грузовиках или запряженных ослами повозках. В районах, наиболее пораженных засухой, для многих семей вода является роскошью, которую они не могут себе позволить.

    Например, в 23 округах Кении цены на воду выросли в несколько раз по сравнению с началом прошлого года. В некоторых районах Эфиопии стоимость воды в июне удвоилась.

    В пораженных засухой регионах Сомали отмечаются вспышки диареи и холеры. За первые шесть месяцев года зарегистрировано 8 200 случаев этих заболеваний.

    Помощь ЮНИСЕФ

    Две трети пострадавших составляют дети в возрасте до пяти лет. С июня 2021 года по июнь 2022-го ЮНИСЕФ с партнерами обеспечили лечение 1,2 млн больных диареей в возрасте до пяти лет. В Кении практические высохли около 90 открытых водных источников – пруды или колодцы. Подобная ситуация значительно повышает угрозу возникновения новых вспышек инфекционных болезней.

    ЮНИСЕФ помогает жителям Африканского Рога и Сахеля справиться с дефицитом чистой воды – обеспечивает услугами в сфере санитарии и гигиены; улучшает доступ к источникам воды, которые устойчивы к последствиям изменения климата; бурит скважины и развивает «зеленые» технологии.

    Кроме того, сотрудники ЮНИСЕФ выявляют и лечат детей, страдающих от истощения, и наращивают усилия в сфере профилактики инфекционных болезней.

    Недостаток финансирования

    Детский фонд ООН получил лишь три процента от суммы, запрошенной на осуществление этих программ в странах Африканского Рога. А на преодоление проблем с водой и меры по повышению устойчивости к последствиям изменения климата в этой части Африки доноры практически не выделили средств. Аналогичный план для Сахеля профинансирован на 22%.

    «Представьте себе, что вам надо выбрать, что купить своему голодному, мучающемуся от жажды ребенку – хлеб или воду. При этом ваш ребенок уже болен, – сказал Кэтрин Рассел. – А когда ваш ребенок хочет пить, что лучше: смотреть, как он мучается от жажды, или разрешить выпить загрязненную воду, которая может привести к смертельной болезни?»

    По словам главы ЮНИСЕФ, этот кризис можно преодолеть, только если правительства, доноры и международное сообщество выделят необходимые средства.

    Фото: ЮНИСЕФ / М. Айен

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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