Более 16,6 тысячи жилых объектов ввели в эксплуатацию за полгода в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 7,1 млн м2 жилья введено в эксплуатацию в Казахстане за шесть месяцев этого года, это на 11,3% больше, чем в аналогичный период 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Если сравнивать шесть месяцев прошлого и этого годов, среди регионов, по площади вновь введенного жилья, лидирует область Абай – рост на 56,3%. За ним следуют Шымкент с темпом роста 43,4% и область Жетысу – 39%.

Так, с января по июнь 2023 года по РК введено 16 677 жилых объектов. Из них 16 083 – индивидуальные дома, 574 – многоквартирные, остальные 20 – общежития.

В многоквартирных домах введено 63,1 тысячи квартир. Это на 15,1% больше по сравнению с прошлым годом. 7,6% многоэтажек построено государственными строительными компаниями, 91,2% – частными, 1,2% – иностранными.

Наряду с этим, рост по вводу жилых зданий наблюдается и в сельской местности. Так, за январь – июнь 2023 года в селах Казахстана ввели более 1,6 млн м2 жилых зданий, что 10,7 % больше, чем в аналогичный период 2022 года.