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    Более 1570 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

    29 Июля 2022, 08:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1571 человек выздоровел от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе городов:

    в городе Нур-Султане - 670,

    в городе Алматы - 624,

    в Актюбинской области - 10,

    в Алматинской области - 6,

    в Жетысуской области - 43,

    в Атырауской области - 13,

    в ВКО - 41,

    в Жамбылской области - 35,

    в ЗКО - 15,

    в Карагандинской области - 40,

    в Улытауской области - 13,

    в Кызылординской области – 14,

    в Мангистауской области - 17,

    в Павлодарской области - 9,

    в Туркестанской области - 21.

    Всего в стране выздоровели 1 306 614 человек от COVID-19.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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