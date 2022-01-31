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Более 151 тысячи казахстанцев лечатся от COVID-19
31 Января 2022 08:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 151 727 человек (150 383 КВИ+ и 1 344 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находится 10 571 пациентов, на амбулаторном уровне – 141 156 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 406 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 164 пациентов, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.
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