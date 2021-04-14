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    Более 151 млн процедур по вакцинации животных и птиц планируется провести в Казахстане

    14 Апреля 2021, 08:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане тщательно следят за профилактикой птичьего гриппа и других инфекционных заболеваний животных. Планируется проведение более 151 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    «По данным статистики, в Казахстане насчитывается 43,6 млн голов птицы, из них около 11,8 млн содержатся в личных подворьях. Остальное поголовье находится в закрытых птицефабриках, где контакт птицы с внешней средой ограничен.

    Ежегодно на все 11,8 млн голов птицы выделяются соответствующие средства и проводится вакцинация, то есть своевременные профилактические мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.

    Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан проводится мониторинговый контроль в целях нераспространения высокопатогенного птичьего гриппа.

    Также ветслужба внимательно отслеживает эпизоотическую ситуацию в соседних государствах и, в случае появления там очагов заболевания животных, оперативно принимает меры.

    «В настоящее время по 45 видам болезней животных Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию, а по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия по диагностике и вакцинации. В частности, планируется проведение более 151 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, а также свыше 68 млн диагностических исследований», - заключили в министерстве.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Минсельхоз Сельское хозяйство Вакцинация
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