Более 151 млн процедур по вакцинации животных и птиц планируется провести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане тщательно следят за профилактикой птичьего гриппа и других инфекционных заболеваний животных. Планируется проведение более 151 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«По данным статистики, в Казахстане насчитывается 43,6 млн голов птицы, из них около 11,8 млн содержатся в личных подворьях. Остальное поголовье находится в закрытых птицефабриках, где контакт птицы с внешней средой ограничен.

Ежегодно на все 11,8 млн голов птицы выделяются соответствующие средства и проводится вакцинация, то есть своевременные профилактические мероприятия», - говорится в сообщении ведомства.

Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан проводится мониторинговый контроль в целях нераспространения высокопатогенного птичьего гриппа.

Также ветслужба внимательно отслеживает эпизоотическую ситуацию в соседних государствах и, в случае появления там очагов заболевания животных, оперативно принимает меры.

«В настоящее время по 45 видам болезней животных Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию, а по 23 проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия по диагностике и вакцинации. В частности, планируется проведение более 151 млн манипуляций по вакцинации животных и птиц, а также свыше 68 млн диагностических исследований», - заключили в министерстве.