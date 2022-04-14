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    Более 1500 казахстанцев эвакуировали с начала паводкового периода

    14 Апреля 2022, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о подтопленных объектах в результате паводка в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего с начала паводкового периода по республике талыми водами подтоплено 192 жилых и 78 дачных домов, 3 социальных объекта в 11 населенных пунктах. Работы по отведению воды полностью завершены», - сообщил Юрий Ильин в ходе пленарного заседания Сената.

    По его словам, несмотря на масштабные подтопления, ликвидация и оповещение населения проведены своевременно. Человеческих жертв нет.

    «Всего эвакуировано 1 595 человек. Из них 15 размещены в пунктах временной эвакуации, а 1 580 вернулись домой», - отметил глава МЧС.

    По информации ведомства, продолжаются переливы на 20 участках дорог областного и местного значения. Размыто 6 участков и 3 моста местного значения.

    «Откачено свыше двух тысяч кубометров талой воды. Всего в ликвидации задействовано 2 285 человек, 778 единиц техники, 350 водооткачивающих средств и 18 плавсредств. Объявлено 5 чрезвычайных ситуаций местного масштаба», - сказал министр по ЧС.

    «Сейчас на контроле находится ситуация в Западно-Казахстанской области из-за размыва плотины на водохранилище в поселке Пустобаево Ташлинского района Оренбургской области РФ», - проинформировал Ю. Ильин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Происшествия Паводок МЧС
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