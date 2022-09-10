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    Более 1500 человек тушили степные пожары в Карагандинской области

    10 Сентября 2022, 11:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области обстановка стабилизировалась, очаги природных пожаров ликвидированы. В тушении степных пожаров принимали участие 1540 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В течение недели в Карагандинской области сложилась сложная пожароопасная обстановка, вследствие чего на территории пяти районов области - Бухар-Жырауском, Шетском, Каркаралинском, Нуринском и Актогайском - были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний.

    Причиной стала повышенная температура воздуха на всей территории области.

    Тушение осложнялось сильными порывами ветра до 20 м/с и местами сложной пересеченной гористой местностью.

    «Благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги. Всего в ликвидаций природных пожаров были задействованы 1540 человек и 461 единица техники, из них: 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные формирования и местное население – 1100 человек 358 единиц техники, 133 человека и 36 единиц техники организаций лесничества. В настоящее время обстановка стабилизировалась», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Пожар Караганда
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