Более 1500 человек призовут этой весной в армию в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области этой весной призовут в ряды Вооруженных Сил РК свыше 1500 молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

Как рассказал в ходе пресс-конференции заместитель начальника областного департамента по делам обороны Еркеш Бекбаев, в прошлом году из ВКО были призваны и направлены на укомплектование Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан более 2500 человек.

«Призыв граждан на срочную воинскую службу проводился по экстерриториальному принципу, с учетом пропорционального распределения задания на призыв. Мероприятия по проведению комплектования молодым пополнением местными органами военного управления выполнены, что было отмечено руководством Министерства обороны Республики Казахстан», – сказал Еркеш Бекбаев.

Весенний призыв начнется 1 марта и продлится до 31 июня. В этот период будут формироваться команды для воинских частей пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, Вооруженных сил РК, Службы государственной охраны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии РК. В Восточном Казахстане планируется призвать более 1500 человек.

Напомним, призыву подлежат граждане мужского пола от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие законной отсрочки от призыва на срочную воинскую службу. Как отметил Еркеш Бекбаев, мероприятия медицинского освидетельствования и отбора граждан в команды будут проводиться на областном сборном пункте ВКО с соблюдением санитарных норм, обязательной сдачей анализов на ПЦР-исследование.

В целях минимизации коррупционных рисков и повышения доверия граждан в Департаменте по делам обороны открыт фронт офис «Қарулы Күштері – Адалдық Алаңы».Фронт офис расположен в Усть-Каменогорске, по адресу ул. Новаторов, 18, на первом этаже Департамента по делам обороны. Фронт-офис работает ежедневно с 9 до 18 часов, за исключением выходных и праздничных дней.