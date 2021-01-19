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    Более 1500 акмолинцев искупались на Крещение

    19 Января 2021, 14:17

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На утро 19 января в крещенской купели искупалось более 1500 акмолинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    В Акмолинской области больше 100 сотрудников ДЧС, полиции, местных исполнительных органов, медиков обеспечивают безопасность крещенских купаний.

    «В Крещенскую ночь на территории Акмолинской области оборудовали 14 мест, где установлены купели. Это в городе Степногорске, в Астраханском, Аккольском, Буландынском, Жаксынском, Шортандинском и Егиндыкольском районах. В других районах области и городе Кокшетау места для купания не предусмотрены из-за сложной эпидемиологической обстановки. Во всех местах для купания дежурят спасатели, медики, сотрудники полиции и МИО. Предусмотрены обогревательные пункты. На утро 19 января уже искупалось более 1500 акмолинцев», - рассказали в ведомстве.

    Спасатели призвали акмолинцев соблюдать необходимые меры безопасности на воде. В первую очередь, всем гражданам, имеющим какие-либо заболевания, необходимо получить консультацию у своего лечащего врача. Не рекомендуется и даже противопоказано купание в проруби людям с воспалительными и сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Необходимо иметь с собой большое полотенце, чтобы после купания растереться и избежать переохлаждения. Нужна удобная сухая сменная одежда, которую можно быстро надеть, а также горячий чай в термосе. Нырять разрешается только в трезвом состоянии.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области предварительно запланировано 31 место для купания во время празднования Крещения Господня. При этом безопасность купающихся обеспечат 100 сотрудников территориальных органов гражданской защиты и 38 единиц техники.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Религия Общество
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