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    Более 150 тысяч жителей столицы проверили свой избирательный участок

    9 Декабря 2020, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 152 тысячи жителей столицы проверили себя в списках избирателей, а также свои участки для голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихата. Об этом в ходе прямого эфира на официальной странице акимата в «Инстаграме» сообщил заместитель председателя правления АО «Astana Innovation» Аскар Таксимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    «Более 152 тысяч жителей Нур-Султана проверили себя в списках избирателей и свой избирательный участок. Списки избирателей формируются на основании постоянной прописки по месту жительства», – отметил Аскар Таксимов.

    Чтобы поменять свой избирательный участок в связи с нахождением в день голосования не в месте постоянной регистрации, необходимо до 10 декабря обратиться в местный исполнительный орган (МИО) по месту своего пребывания с письменным заявлением о включении в соответствующий список избирателей. МИО, в свою очередь, организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей, где он планирует голосовать.

    Спикер рассказал и о том, как можно проверить себя в списке избирателей и найти свой участок для голосования.

    «Для горожан запущены сервисы по проверке избирательного участка. Проверить свой избирательный участок можно с помощью четырех способов. Первый – это веб портал города Нур-Султан astana.gov.kz. На его главной странице есть баннер «Найти свой избирательный участок». Второй – мобильное приложение Smart Astana, раздел «Городские услуги». Третий – это Телеграм чат-бота @smartastana_bot, раздел «Услуги». Четвертый – единый контакт-центр iKomek по телефону 109 в режиме 24/7. Вы можете обратиться путем запроса посредством телефонного звонка или электронного обращения. В режиме онлайн можно получить номер избирательного участка, адрес и наименование центра, а также отметку местонахождения избирательного участка на карте», – пояснил спикер.

    При этом при онлайн-проверке нужно указать ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом).

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