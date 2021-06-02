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    Более 150 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в этом году

    2 Июня 2021, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала т.г. через портал социальных услуг более 86 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации , более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 30 тысяч – услуги индивидуального помощника, порядка 28 тысяч – санаторно-курортное лечение, и более 36 тысяч человек оформили заказы на гарантированные социальные пакеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывозом

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    По данным на 1 июня 2021 года, более 86 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 30 тысяч – услуги индивидуального помощника, порядка 28 тысяч – санаторно-курортное лечение.

    Также через портал 36 тысяч малообеспеченных семей оформили получение гарантированных соцпакетов.

    Кроме того, с начала года было проактивно оформлено 8,8 тысячи документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации, посредством sms-сообщения на номер телефона.

    На сегодня на портале зарегистрированы 856 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 118 поставщиков ТСР, более 13 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 248 жестового языка, 66 санаторно-курортного лечения, 133 поставщика гарантированного социального пакета.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Консультации по пользованию порталом можно получить в call-центре по номеру 1411.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Цифровой Казахстан Общество
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