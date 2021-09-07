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    Более 150 тысяч человек прошли перепись онлайн в Казахстане за сутки

    7 Сентября 2021, 11:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день перепись онлайн в Казахстане прошли 453556 респондентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

    По состоянию на 9:00 7 сентября перепись онлайн прошли 453556 респондентов. Из них на самом сайте sanaq.gov.kz на вопросы ответили 394933 человека, авторизовавшись на портале Еgov – 46492, еще 12131 респондент ответили на вопросы переписи используя приложение Aitu.

    По итогам 6 дней лидируют мегаполисы. 65736 жителей столицы получили уведомления о прохождении. Немногим меньше в Алматы - 64537. Замыкает тройку лидеров город Шымкент. Здесь на вопросы переписи населения ответили 51386 человек.

    Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Туркестанской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 5713 и 4124 человек соответственно.

    Хотим особо подчеркнуть, что один человек может заполнить переписные листы за всех, кто проживает вместе с ним. То есть в рамках одной регистрации в системе sanaq.gov.kz есть возможность пройти всем членам семьи, не регистрируясь по отдельности. В самом начале процесса заполнения можно увидеть вариант «Добавить респондента». Далее вводится ИИН членов семьи, после чего система сама выдает полное ФИО включенного жителя. Используя данную возможность, можно сэкономить время заполнения опросных листов. Уведомление о завершении опроса считается общим для прошедших перепись в режиме онлайн.

    Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно.

    Напомним, что 1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. С 1 сентября по 15 октября перепись населения можно пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz .


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Демография Статистика Общество Перепись населения
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