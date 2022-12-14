Более 150 спортсменов сразились в командной игре «Ордабасы» и таэквондо в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости РК в Таразе прошел Открытый областной турнир по национальной командной игре «Ордабасы» и таэквондо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состязаниях приняли участие более 150 спортсменов в возрастных категориях от 6 до 17 лет.

Как сообщалось, жамбылский тренер по таэквондо Руслан Исмазов в 2011 году запатентовал придуманную им командную игру «Ордабасы». Сам обладатель черного пояса 4 дана по таэквондо, руководитель профессионального спортивного клуба «Тимур» Руслан Исмазов создал азартную спортивную игру, заключающуюся в том, что две команды минимум по четыре человека борются за флаг, демонстрируя мастерство восточных единоборств. Им издана книга «Ордабасы» с описанием правил этой игры, в которой используются только разрешенные удары и приемы, то есть риск травмирования сведен к минимуму. В процессе игры у спортсменов вырабатывается взаимоподдержка, сила воли, скорость мышления в экстремальных ситуациях.

На спортивной площадке Дворца бокса в командной игре «Ордабасы» эмоции и азарт зашкаливали. Соперники, стараясь не нарушать правила, отчаянно защищали свою территорию. Каждая команда стремилась не только удержать свои границы, но и атаковать чужие, пытаясь прорваться, захватить флаг соперника, и тем самым завоевать победу.

По итогам состязаний определились призеры и победители в общекомандных зачетах. Победителем в национальной командной игре «Ордабасы» признана команда из села Жалпактобе, представляющая спортивный клуб «Тимур».

Мероприятие завершилось церемонией награждения.

«Этот вид спорта в 2012 году вошел в реестр видов спорта Республики Казахстан и успешно развивается в десяти областях страны, - сообщил Руслан Исмазов. - Задачами игры «Ордабасы» являются воспитание и развитие казахстанского патриотизма среди детей, подростков и молодежи, борьба против компьютерной и гаджет-зависимости, противостояние детскому суициду, восстановление здорового генофонда нации. Немаловажна также физическая и психологическая подготовка нашей молодежи к службе в рядах казахстанской армии».

«Благодаря усилиям и труду таких спортивных тренеров, как Руслан Исмазов, действительно, в детях развивается чувство уверенности и патриотизма, - поделился своим мнением житель Тараза Бахтияр Садыков. - Хочу отметить как родитель огромные положительные изменения в своем ребенке, благодаря «Ордабасы» и таэквондо».

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ильяс Буларов, побывавший на состязаниях, отметил, что Руслан Исмазов настоящий энтузиаст спорта.

«Он создал спортивную игру, которая воспитывает у подростков не только любовь к восточным единоборствам, но и формирует настоящий казахстанский патриотизм и благородное чувство коллективизма. Благодаря преданности своему делу, добился огромных успехов в развитии игры, которая получила народное признание. Надеемся, что командная игра «Ордабасы» в перспективе будет введена в Олимпийские игры и прославит наш Казахстан на мировой спортивной арене», - отметил Ильяс Буларов.

Организаторами состязаний выступила Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы» и управление физической культуры и спорта Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, в апреле 2022 года жамбылские спортсмены завоевали первое общекомандное место в командной игре «Ордабасы», а также показали хорошие результаты по спаррингам и формам, в Ташкенте на международном чемпионате «Джун Ри До», собравшем более 480 спортсменов от 5 до 18 лет из Ташкента и регионов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана.

В Таразе регулярно проходят открытые турниры по национальной командной игре «Ордабасы». Этот вид спорта приобретает все больший интерес у спортсменов и болельщиков, детей и их родителей.

Игра «Ордабасы» на данном этапе развивается только благодаря поддержке тренеров, родителей спортсменов и личных средств федерации.