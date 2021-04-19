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    Более 150 сотрудников Департамента ЧС Шымкента вакцинировались от коронавируса

    19 Апреля 2021, 23:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полным ходом идет вакцинация представителей различных отраслей против коронавирусной инфекции. В настоящее время прививку получили более 150 сотрудников Департамента по ЧС и Службы пожаротушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент и государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» принимают активное участие в вакцинации против коронавируса.

    Вакцину сотрудники Департамента получили в областном консультативно-диагностическом медицинском центре и поликлинике «Ай Нуры». По инструкции врачей привитые специалисты по ЧС, находились под врачебным наблюдением до 30 минут. Врачи рассказали о том, какой эффект может быть от прививки, о мерах предосторожности, а также обозначили даты получения второй дозы вакцины.

    В настоящее время прививку получили более 150 сотрудников Департамента по ЧС и Службы пожаротушения.

    Прививочные пункты в городе работают на 38 учреждениях. Призываем жителей города как можно скорее пройти вакцинацию по месту регистрации.


    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Регионы Шымкент Коронавирус в РК МЧС Вакцинация
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