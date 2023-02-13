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    Более 150 киберпреступлений раскрыли полицейские за три дня в Казахстане

    13 Февраля 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане провели оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud». Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере информационных технологий. За три дня раскрыто 156 преступлений. В том числе по статьям Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к информации», «Нарушение авторских и смежных прав», «Распространение порнографии», «Распространение специальных технических средств», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Также, по ее словам, раскрыто 13 краж, с использованием ІТ-технологий.

    «В их число входят кражи с банковского счета. Также выявлено 283 мошенничеств в отношении интернет-пользователей – это оформление онлайн товарных и потребительных кредитов, размещение объявлений об оказании услуг по оформлению кредитов и другое», - уточнила Шугыла Турлыбек.

    К примеру, сотрудники полиции Жамбылской области задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств.

    Как выяснилось, парень, открыв себе лжеаккаунт в Instagram, обещал потерпевшим рефинансирование кредитов в банке под низкими процентами, при этом отправлял им удостоверение личности чужого человека.

    «В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению 5 интернет-мошенничеств. Кроме того, во время операции изъято 154 нелицензионных диска и флешок, на которых выявлены контрафактные фильмы, музыка, а также нелицензионное программное обеспечение Windows. Помимо этого полицейские изъяли три «шпионских» «жучка», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
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