Более 150 единиц новой военной техники закупили Вооруженные Силы РК в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, привел информацию об объеме техники, закупленной для Вооруженных Сил в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Боеготовность Вооруженных Сил с каждым годом повышается. На эти цели в бюджете предусмотрено более 20 миллиардов тенге. Для повышения темпов боевой подготовки был введен полугодовой цикл обучения, что повысило качество подготовки воинских частей и военнослужащих. В армии внедряется современная методика обучения, для экономии ресурсов увеличивается количество полигонного оборудования и тренажеров», - сообщил Руслан Шпекбаев, отвечая на запрос депутатов.

По его словам, в числе закупленной в прошлом году техники - военный самолет и зенитно-ракетный комплекс.

«В 2022 году было закуплено более 150 единиц новой военной техники, в том числе многофункциональные самолеты Су-30СМ, зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2Э, бронетранспортеры «Арлан», радиолокационная станция ГМ-403, комплекс робототехники. и так далее. Кроме того, на вооружение принято более 10 тысяч специальных и современных средств связи. Также капитально отремонтировано и модернизировано более 90 единиц военной техники», — говорится в ответе.



