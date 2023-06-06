Более 150 человек участвовали в ликвидации последствий обрушения крыши в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Всю ночь в Балхеше проводились работы по ликвидации последствий обрушения кровли жилого дома по улице Караменде би, 4. Для работ были привлечены 153 человек и 12 единиц спецтехники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, вчера вечером в Балхаше из-за сильного ветра снесло крышу жилого дома по улице Караменде би, 4. В течение 8 часов на месте происшествия проводились работы по уборке обвалившейся кровли.

«Были задействованы 153 человека, а также 12 единиц спецтехники. На месте присутствовали сотрудники ДЧС, акимата города Балхаша, отдел полиции, а также все неравнодушные жители. Администрация Балхаша выражает благодарность всем тем, кто был задействованы в данной работе», - сообщили в пресс-службе акимата города Балхаша.

Сейчас по распоряжению главы города Сапара Сатаева составляется акт ущерба. Восстановление будет производиться в рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Во время шторма пострадал еще один жилой дом, где частично обрушилась крыша. Во время ЧП на улице Караменде би под упавшей кровлей остались два автомобиля, проезжавшие в этот момент мимо дома. Один человек пострадал.

«Пострадавший 1994 года рождения был госпитализирован с сотрясением головного мозга, ушибом и растяжением шейного и грудного отделов позвоночника. Пациент находится в многопрофильной больнице города Балхаша, в отделении травматологии. Состояние стабильное, получает необходимое лечение», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.