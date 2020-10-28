Более 15 тысяч рабочих мест создано по Дорожной карте занятости в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году по Дорожной карте занятости (ДКЗ) в столице реализовывают 151 инфраструктурный проект. На сегодняшний день по программе создано 15 126 новых рабочих мест, через Центр занятости населения трудоустроено 7 757 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«Так, в Нур-Султане проводятся работы по ремонту инженерно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройству, озеленению города. В этой связи востребованы профессии сварщика, плотника, машиниста крана, арматурщика, каменщика, бетонщика, ремонтника канализационных труб, экскаваторщика, водителя большегруза, монтажника, электрика», – отметили в Центре занятости.

В разбивке по сферам распределение выглядит следующим образом: на строительные работы выделено 1 300 рабочих мест; на сферу инженерной инфраструктуры – 2 700; газоснабжения – 700; благоустройство – 4 900. Для проведения ремонта 20 социальных объектов дополнительно создано 1 600 рабочих мест. В рамках этого направления ремонтируются 5 школ, 6 детских садов, 2 поликлиники, 2 колледжа, 4 спортивных объекта. Для дорожно-строительных работ создано около 4 тысяч рабочих мест.

«Заработная плата работников, занятых по программе, варьируется от 85 тысяч тенге до 250 тысяч тенге в зависимости от занимаемой должности и выполняемой работы», – пояснили в Центре занятости.

После завершения работ и ввода в эксплуатацию объектов планируется создать 758 постоянных рабочих мест. Кроме того, по данным подрядчиков, принимавших участие в реализации госпрограммы, на постоянную работу трудоустроено 1 766 работников, которые были временно приняты по ДКЗ.

Работы в рамках ДКЗ продлятся до конца года. Планируется закончить внутренние ремонтные работы на объектах строительства.

По всем возникшим вопросам можно обратиться в отдел мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов Центра занятости населения по адресу: улица Бейбитшилик, 25, Деловой центр «Өркен», телефоны: 57-88-89, 57-89-37, 24-83-02.