Более 15 тысяч казахстанцев приняли на воинскую службу в ходе весеннего призыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны под руководством первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Марата Хусаинова подведены итоги весенней призывной кампании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования этой весной были призваны более 15 тысяч человек, из которых более 6 000 направлены в Вооруженные силы.

В ходе совещания начальники департаментов по делам обороны доложили об особенностях прошедшей призывной кампании, в условиях продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.

Предпринятые санитарно-эпидемиологические меры позволили избежать массового заражения призывников на сборных пунктах, провести призыв в плановом порядке.

В период призывной кампании департаментом организационно-мобилизационной работы в средствах массовой информации, социальных сетях проводилась разъяснительная работа, а также по телефонам горячей линии путем личного общения, призывники, их родные и близкие получали исчерпывающие ответы на возникающие вопросы.

Первый заместитель начальника Генерального штаба поставил задачу обеспечить предельную открытость местных органов военного управления и информирование населения о проводимых мероприятиях, поддерживать постоянную обратную связь с родственниками призывников.

Проведенный анализ характерных заболеваний у призывников показал, что наиболее распространенными являются заболевания, связанные со зрением, желудочно-кишечным трактом, позвоночником, неврологией. Причиной этого специалисты называют малоподвижный образ жизни, неправильное питание и чрезмерное увлечение молодежи гаджетами.

В связи с этим, поручено во взаимодействии с местными исполнительными органами повысить качество работы медицинских комиссий, которые назначаются постановлениями соответствующих акимов.

Кроме того, генерал-лейтенант Марат Хусаинов обратил внимание на необходимость максимального привлечения допризывной и призывной молодежи к военно-патриотическому движению «Жас сарбаз», «Айбын» и другим военно-патриотическим и спортивным клубам.