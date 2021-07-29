Более 15 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июля 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 796 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 651 разрешение по первой (руководители и их заместители), 3 281 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 600 и 410 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 939 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 915 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 793 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 484 тысячи граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай –3 782 человек, Узбекистан – 1 953, Турция – 1 633, Индия – 1 051, Венгрия – 992, Великобритания – 959 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тысячи единиц.