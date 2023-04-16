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    Более 15 тысяч голов скота поместили на штрафстоянки в Павлодарской области

    16 Апреля 2023, 21:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 15 тысяч голов бесконтрольно пасущегося скота поместили на штрафстоянки в Павлодарской области. В Павлодарской области работают 146 штрафных стоянок для скота, куда полиция загоняет бесконтрольно пасущихся животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Павлодарской области полицейскими выявлено и помещено на штрафные стоянки более 15 тысяч голов бесконтрольно пасущегося скота», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В регионе работают 146 штрафных стоянок для скота, куда полиция загоняет бесконтрольно пасущихся животных, добавили в ведомстве. «В дежурную часть города Аксу поступило сообщение о том, что на обочине дороги автодороги Беловка-Калкаман безхозно пасутся коровы в количестве более 50 голов. Участковым инспектором полиции владелец скота установлен», - сообщил первый заместитель начальника отдела полиции Аксу Темирбек Шаудыров. В отношении 42-летнего сельчанина составлен административный материал по статье 408 ч.1 КРКоАП, наложен штраф в размере 3 МРП. С наступлением весны в степях, на выпасах увеличивается количество домашнего скота. Но не все владельцы соблюдают правила, а между тем, беспечное отношение владельцев зачастую приводит к печальным последствиям. «Скот нередко становится причиной дорожно-транспортных происшествий. В целях профилактики предупреждения дорожно-транспортных происшествий, причиной которых является скот и профилактики краж скота, на территории области полицейскими регулярно проводятся рейды, также бродячий скот выявляется в ходе патрулирования автодорог», - дополнили в полиции.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Сельское хозяйство МВД РК
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