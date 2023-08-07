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    Более 15 тысяч детей родились в Астане в этом году

    7 Августа 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в мире Всемирная неделя грудного вскармливания. О пользе кормления ребенка грудным молоком рассказали столичные врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ежегодно в первую неделю августа при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, министерств здравоохранения многих стран, а также партнеров из гражданского общества проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. В 2023 году неделя посвящена совместимости грудного вскармливания и трудовой деятельности и является прекрасной возможностью для ведения информационно-разъяснительной работы в поддержку принятия мер по защите базовых прав матерей, способствующих грудному вскармливанию», – сказала на брифинге в Службе коммуникаций Астаны главный педиатр столицы Дана Абельгазина.

    Речь идет о предоставлении отпуска по беременности и родам продолжительностью не менее 18 недель и желательно более шести месяцев, а также создании надлежащих условий на рабочем месте после выхода из отпуска. Стоит отметить, что в Астане за шесть месяцев этого года родился 15 121 ребенок.

    «Грудное молоко является идеальным питанием для детей, способствует их наиболее полноценному физическому и умственному развитию, оказывает уникальное положительное воздействие не только на здоровье ребенка, но и матери», – отметила врач-неонатолог Многопрофильной городской больницы №3 города Астаны Улсерик Калибекова.

    По словам специалистов, ферменты, гормоны и другие биологически активные вещества в составе грудного молока помогают защитить малыша от многих распространенных в детском возрасте заболеваний. Тем не менее, двое из троих младенцев не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных шести месяцев. Этот показатель не улучшился за последние два десятилетия.

    Частыми причинами отказа казахстанских женщин от естественного вскармливания являются неправильная техника прикладывания к груди, которая ведет к нарушению целостности кожных покровов и болезненным ощущениям, непонимание важности процесса для роста и развития ребенка, а также пропаганда искусственных смесей фармацевтическими компаниями.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Здравоохранение Демография Дата
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