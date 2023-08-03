Более 15 тысяч детей получат помощь в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Акция «Дорога в школу» пройдет в целях обеспечения защиты прав и интересов детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Для этой цели в регионе планируют помочь более 15 000 детей - учащимся, зачисленным в 1 класс, а также детям из семей, которые не имеют возможности получить социальную помощь, собрать документы, и детям, нуждающимся в получении социальной помощи, переехавшим в летний период из других регионов республики.

Организаторы обращаются ко всем гражданам своего города и районов, бизнесменам, предпринимателям, меценатам с предложением присоединиться к акции и внести свой вклад в помощь семьям и детям в трудной жизненной ситуации. В области уже несколько лет подряд есть спонсоры, которые оказывают помощь по собственной инициативе.

Цель акции - оказание материальной поддержки детям социальной категории при подготовке к началу учебного года, профилактика неявки детей в школу. В этом направлении совместно с органами внутренних дел будут организованы рейды с целью обеспечения детей полноценным обучением.

Кроме того, ведется работа по обеспечению школьников школьной формой из Фонда всеобуча.

В области ведется работа по перечислению средств на счета родителей для приобретения школьных форм и необходимых канцтоваров для 21785 детей из семей, получающих социальную помощь.

На сегодняшний день по области на картсчеты родителей 12118 учащихся перечислено 491,6 млн тенге. Работа в этом направлении будет завершена до 10 августа.