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    Более 15 млрд тенге обналичила ОПГ через фиктивные компании-однодневки в Карагандинской области

    13 Февраля 2020, 12:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 миллиардов тенге, используя 17 фиктивных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

    Как сообщили в пресс-службе, сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.

    В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы.

    В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с «1С: Бухгалтерией» и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.

    Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.

    Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 млрд тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 млрд. тенге.

    Наказание за совершения указанного преступления составляет от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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