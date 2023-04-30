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    Более 15 млн тенге поступает от самозанятых в фонд медстрахования в Карагандинской области

    30 Апреля 2023, 19:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Около 12 тысяч самозанятых уплачивают единый совокупный платеж в фонд медстрахования в Карагандинской области. Ежемесячно от них поступает более 15 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году размер ЕСП для городских жителей составляет 1 МРП, или 3450 тенге, жители остальных населённых пунктов платят 0,5 МРП, или 1725 тенге. В Фонд медстрахования от этой суммы поступает 40 %, на пенсионные накопления в ЕНПФ – 30 %, на уплату социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования – 20 % и в счет уплаты подоходного налога – 10%.

    «У этого вида платежа несколько преимуществ. Особенно ЕСП выгоден сельским жителям. Они ежемесячно платят по 1725 тенге и получают все виды медпомощи в рамках ОСМС. Например, пройдя необходимые обследования, они могут пройти курс реабилитации при наличии показаний. Или рассчитывать на дорогостоящую операцию за сотни тысяч, а то и миллионы тенге. Каждый застрахованный имеет право на своевременное получение медпомощи при наличии показаний независимо от размера перечисленного взноса», – говорит главный эксперт отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Жанар Ракишева.

    Плательщики ЕСП получают статус «застрахован» только после трех месяцев регулярных платежей ЕСП. Далее для сохранения статуса делать платежи нужно в начале месяца или накануне, поскольку статус у плательщиков ЕСП сохраняется до конца оплаченного месяца. ЕСП невозможно уплатить за прошедший период, но можно сделать платежи вперед.

    ЕСП подходит тем, кто занимается следующими видами деятельности:

    - пошив на заказ, вязание;

    - сдача в аренду собственной квартиры;

    - выращивание и продажа овощей и фруктов, изготовление и продажа кондитерской и другой продукции на дому (не на территории торговых объектов);

    - содержание пасеки;

    - реализация мясной и молочной продукции из личного подсобного хозяйства.

    При этом плательщиками ЕСП не могут быть:

    - физические лица, оказывающие услуги на территории торговых центров;

    - лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, частные судебные приставы и др.);

    - сдающие в аренду имущество, за исключением жилища;

    - иностранцы и лица без гражданства, за исключением кандасов.

    - лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Медстрахование Караганда
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