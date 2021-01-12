Более 15 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в РК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Увеличение объемов ввода жилья отмечается в 15 регионах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, строительная отрасль осталась ключевым драйвером экономического роста. Индекс физического объема по строительству по итогам 2020 года составил 111,2%. Положительная динамика наблюдается в 16-ти областях», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По жилищному строительству по итогам 2020 года введено в эксплуатацию более 15,336 млн квадратных метров жилья, что составляет 116,8% к уровню 2019 года.

«На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 140 тысяч квартир и частных домов. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 15-ти регионах», - сообщил министр.

Ранее в Министерстве сообщили о том, что по итогам 2020 года сохранилась позитивная тенденция в обрабатывающей промышленности.