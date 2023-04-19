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    Более 15 млн квадратных метров жилья построят в Казахстане в 2023 году

    19 Апреля 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о мерах Правительства по модернизации жилищной, транспортной и туристической инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для улучшения жилищных условий казахстанцев к 2029 году за счет всех источников планируется построить 111 млн кв. м жилья, в том числе в 2023 году – 15,3 млн кв. м. При этом в текущем году будет модернизировано 5 тыс. км инженерных сетей и ожидается внесение в Мажилис нового Строительного кодекса», - сказал Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием Главы государства.

    В части транспортной инфраструктуры до 2025 года планируется модернизировать все республиканские и 95% местных дорог. В текущем году строительством и реконструкцией будет охвачено 3,6 тыс. км дорог с введением в эксплуатацию 856 км.

    Глава Кабмина напомнил, что в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты. Вместе с тем к концу июня будет завершена разработка технической документации по проектам Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз и обводная вокруг Алматы.

    «Также ведутся работы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году объем перевозимых по нему грузов увеличился в 2 раза и достиг 1,7 млн тонн. При этом благодаря реализации дорожных карт, подписанных с Азербайджаном, Турцией и Грузией, в текущем году через ТМТМ будет перевезено 2 млн тонн грузов, а до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн», - добавил Премьер.

    В сфере туризма будет реализовано более 100 инвестиционных проектов на 290 млрд тенге, что позволит создать 5,7 тысяч новых рабочих мест.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Недвижимость
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