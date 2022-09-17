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    Более 15 костанайских производителей приняли участие в благотворительной ярмарке

    17 Сентября 2022, 20:03

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на фермерском рынке в ТРЦ «Коstanay Plaza» прошла благотворительная ярмарка, вырученные средства от которой поступят в фонд помощи пострадавшим от пожара предпринимателям в Аулиекольском районе Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На ярмарке, где были представлены товары по сниженным ценам, принимали участие более 15 производителей Костанайской области. Были представлены товары на общую сумму около 6 млн тенге», - сообщили в региональной палате предпринимателей.

    От региональной палаты благодарственными письмами отмечены все участники мероприятия. Также директор палаты Данияр Кузенбаев лично выразил признательность за помощь, которая оказывается бизнесу, пострадавшему в Аулиекольском районе.

    Ранее сообщалось, что региональная палата предпринимателей Костанайской области в целях поддержки пострадавших от лесных пожаров предпринимателей организует ярмарку.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Бизнес Костанайская область Благотворительность Сельское хозяйство Пожар
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