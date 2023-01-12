Более 15,7 млрд тенге составил объем розничной торговли в Казахстане за 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем розничной торговли за январь-декабрь 2022 года составил 15 763,8 млрд тенге, что на 2,1% больше уровня соответствующего периода 2021 года. Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 2,5%.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 35,6%, непродовольственных товаров – 64,4%.

Наибольший рост объема реализации отмечен по непродовольственным товарам, а именно на предприятиях, реализующих фармацевтические товары, моторное топливо, автомобили, мебель в специализированных магазинах, трикотажные и чулочно-носочные изделия, автомобильные детали, узлы и принадлежности, одежду, обувь, компьютеры, периферийное оборудование и программное обеспечение, косметические товары и туалетные принадлежности и электрические бытовые приборы.

На 1 января 2023 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 1 378 млрд тенге, в днях торговли – 54 дня. Для сравнения объем товарных запасов на 1 января 2022 года составлял 1 023,3 млрд тенге, в днях торговли – 49 дней.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-декабре 2022 года приходится на Алматы (32,3%), Астану (12,5%), Карагандинскую (8,3%) и Восточно-Казахстанскую (6,2%) области.



