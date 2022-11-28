Более 15,6 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 ноября 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 15 637 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 103,5 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более половины кандасов (65,2%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 9,2% – из КНР, 8,8% – из России 8% – из Туркменистана, 4,8% – из Монголии, и 4% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (28,1%), Мангистауской (16,3%), Туркестанской (8,7%) и Жамбылской (6,1%) областях, а также в городах Астана (9%), Шымкент (6,9%) и Алматы (5,5%).

По состоянию на 1 ноября текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59,6%, 26,7% человек моложе трудоспособного и 13,7% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 16% имеют высшее образование, 39% – среднее специальное образование, 43,1% – общее среднее образование и 1,9% – не имеют образования.





Фото: gov.kz