Более 146 тыс. человек в РК стали участниками нацпроекта по развитию предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 мая 2022 года участниками национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы стали 146,5 тыс. человек. 136,8 тыс. человек были трудоустроены, из них 69,8 тыс. – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

На обучение в учебные организации по запросу работодателей было направлено 1,3 тыс. человек.

Для открытия своего дела 1 тыс. человек получили государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 70,7 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места – 10,7 тыс.; на молодежную практику – 7,4 тыс.; на общественные работы – 51,6 тыс., на проекты «Первое рабочее место» – 869 человек, «Контракт поколений» – 114 человек.

Ранее меры, способствующие занятости населения, реализовывались в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», участниками которой в 2021 году стали 651,8 тыс. человек.

Участники госпрограммы были трудоустроены на постоянные и субсидируемые рабочие места, получали поддержку на развитие предпринимательства в виде микрокредитов и государственных безвозвратных грантов, проходили обучение на краткосрочных курсах и в организациях ТиПО.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов, желающих переселяли из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.