Более 145 тысяч представителей молодежи стали участниками госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 сентября т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» стали более 145 тыс. представителей молодежи, из которых 19,2 тыс. – выпускники колледжей и вузов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТЗСН РК.

За 8 месяцев т.г. было трудоустроено 134,8 тыс. молодых людей, в том числе на социальные рабочие места, молодежную практику и общественные работы направлены более 76,1 тыс. человек. На краткосрочное обучение по востребованным на рынке труда навыкам и специальностям направлены 4,5 тыс. человек из числа молодежи, а 6,4 тыс. получили льготные микрокредиты и безвозмездные гранты.

Кроме того, в целях стимулирования работодателей к приему молодых людей без трудового опыта, а также повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, в рамках Госпрограммы «Еңбек» реализуется проект «Первое рабочее место», предусматривающий трудоустройство выпускников, впервые ищущих работу, с целью предоставления им необходимых трудовых навыков в организациях всех форм собственности.

«Преимущественное право для трудоустройства по проекту «Первое рабочее место» имеют выпускники колледжей и вузов из числа многодетных и малообеспеченных семей, а также трудоспособные инвалиды, завершившие обучение», – рассказал Азиз Ибрагимов, заместитель директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В целом по стране участниками программы «Еңбек» в этом году стали 430 тыс. человек, которые получили различные виды поддержки. Трудоустроено 279,8 тыс. человек, из них на постоянные рабочие места – 146,7 тыс. На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 159,8 тыс. человек Предоставлено 6 984 льготных кредитов и 20,4 тыс. безвозмездных грантов на развитие бизнес-идей. Краткосрочное обучение основам предпринимательства проходят 28,4 тыс. граждан.