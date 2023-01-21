Более 144 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе skills.enbek.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году на платформе краткосрочных онлайн-курсов skills.enbek.kz прошли обучение 144,2 тысячи граждан, из которых 23,4 тысячи безработных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, все пользователи, прошедшие обучение, получили соответствующие сертификаты. Всего же на платформе зарегистрировались 191,4 тыс. казахстанцев, из которых 178 тыс. – в 2022 году.

Из 23,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, 6,3 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Туркестанской, Мангистауской, Акмолинской, Жамбылской областей и Астаны.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 162 курса по различным направлениям, из них 107 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами остаются «Разведение КРС молочного направления», «Управление персоналом», «Выращивание клубники от А до Я», «Кассир» и «Жылыжайда көкөніс өсіру технологиясы».

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz.

Напомним, с марта 2022 года на платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы.

В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Рекомендуемая длительность онлайн курсов от 6 до 144 часов. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.



