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    Более 143 тысяч квартир планируют ввести в эксплуатацию в Казахстане

    30 Августа 2023, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15,3 млн. кв. метров нового жилья планируется ввести в Казахстане в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    «В целях обеспечения своевременного ввода жилья акиматами утверждены Дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации. Так, в текущем году планируется ввести 15,3 млн. кв. метров нового жилья или 143,5 тыс. квартир. За 7 месяцев текущего года уже введено 8,5 млн кв. м. жилья, что превышает план на 14% и показывает рост на 11,7% к аналогичному периоду прошлого года», - сообщили в министерстве.

    По данным ведомства, наряду с этим, также наблюдается положительная динамика роста объема введенных квартир. При плане 67,6 тыс. квартир построено 73,8 тыс., что свидетельствует о росте на 9,1 %.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Строительство Жилье
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