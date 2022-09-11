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    Более 142 тыс. кормящих женщин в Казахстане полностью привились против КВИ

    11 Сентября 2022, 09:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 11 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 239 263 человека, вторым компонентом – 1 200 696 человек.

    Из них первым компонентом: подростки – 874 672, беременные женщины – 41 699, кормящие женщины – 145 471. Вторым компонентом: подростки – 860 539, беременные женщины – 39 605, кормящие женщины – 142 050.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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