Более 142 млн тенге потратили автолюбители на «красивые» номера в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области Надир Курумбаев рассказал о купленных в регионе так называемых «красивых» номерных знаках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2021 год автолюбители ЗКО (536 человек) потратили более 142 млн тенге на «красивые» номера. Клиент может предложить свой вариант номерного знака с использованием цифр и букв из ряда номерных знаков повышенного спроса и сделать предзаказ на него, обратившись в управление административной полиции», - сказал Надир Курумбаев на брифинге в РСК.

По его словам, если придуманный номер не занят, клиент получит госномер в течение месяца.

«При продаже или переоформлении транспортных средств, клиент может оставить VIP-номер себе, воспользовавшись его хранением в СпецЦОНе до 6 месяцев. Стоимость обычного номерного знака составляет 2,8 МРП или 8 576 тенге. Стоимость номера повышенного спроса начинается от 174 591 тенге до 872 955 тенге», - добавил спикер.