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    Более 140 тысяч рабочих мест создадут в РК за счет строительства

    28 Декабря 2021, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об основных ожидаемых эффектах от принимаемых мер в сфере строительства рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дальнейшее развитие строительной отрасли предусматривается через нормативное регулирование законодательства и реализацию национальных проектов по различным отраслям экономики», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, качественная реализация принятых мер в строительной отрасли и в жилищном строительстве позволит достичь следующих плановых показателей:

    - за счет государственных и частных инвестиций будет построено 103 млн.кв.м. жилья;

    - за счет мультипликативного эффекта будет создано 144 тыс. рабочих мест;

    - прирост к ВВП будет доведен с 6,1 до 7,8 процентного пункта;

    - объём инвестиций в отрасли составит 29,5 трлн тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Строительство Экономика Занятость
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