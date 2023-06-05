Более 140 многоэтажных жилых домов введут в эксплуатацию в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Аким Абайской области Нурлан Уранхаев озвучил планы по строительству домов в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В очереди на получение жилья по области состоят более 19 тысяч человек в целом, в городе Семее – 13 817 человек, в том числе по категории многодетных семей – 2 370 человек. Ведется строительство 66 многоквартирных домов общей площадью 459 тысяч квадратных метров (3683 квартиры)», - сказал Нурлан Уранхаев на брифинге в Областной универсальной библиотеке имени Абая.

По его словам, в ближайшие три года планируется ввод еще 148 многоэтажных жилых домов, что позволит 6,8 тысячи семей приобрести собственное жилье.

«Для снижения дефицита ученических мест (8,7 тысячи мест) по области в 2022 году построено 4 школы на 1 700 мест (300 мест - в поселке Степной и 1200 мест - в поселке Восточный, 100 мест - в селе Капай Батыр Жарминского района и в селе Жыланды Бескарагайского района). За счет частных инвестиций в Семее открыта школа на 650 учащихся. Запланировано строительство 11 школ на 5,7 тысячи мест в 2023-2025 годах в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» (42,7 млрд долларов тенге). В этом году начнется строительство 5 школ», - добавил аким.