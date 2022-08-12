Более 140 лиственных и хвойных деревьев высадят в сквере у дворца школьников Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Замакима Алматы Аскар Амрин ознакомился с ходом работ по благоустройству скверов города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В ходе рабочего объезда заместитель акима Алматы Аскар Амрин проверил качество работ по благоустройству скверов и улиц города.

Первым объектом стал сквер у Дворца школьников. В 2021 году был принят проект по благоустройству территории Дворца школьников площадью 5 га. На сегодня работы выполнены на 40 % по демонтажу, проложены траншеи для установки новой поливочной системы. Планируется установка наружного освещения, детской площадки, скамеек, урн, восстановление системы полива, озеленение территории – посадка 147 деревьев лиственных и хвойных пород.

В ходе объезда Аскар Амрин обратил внимание на поврежденную корневую систему, подрядной организации поручено усилить контроль за соблюдением технологии проведения работ без повреждения зеленых насаждений. Заместитель акима отметил, что необходимо сохранить исторический облик сквера, а также поручил активизировать работы, привлечь дополнительных рабочих и в сентябре завершить все монтажные работы.

Следующим объектом объезда стал сквер Государственного музея. На сегодня здесь проведены демонтажные работы, установлены системы наружного освещения, забетонированы чаши фонтана и проложены трубы поливочной системы. В дальнейшем планируются установка малых архитектурных форм и работы по озеленению.

В ходе объезда заместитель акима Алматы ознакомился с работами по проекту преобразования территории вдоль ул. Байсеитовой от ул. Жамбыла до ул. Сатпаева. На данном участке проведены работы по установке наружного освещения, укладке брусчатки и прокладке труб поливочной системы. Срок завершения работ запланирован на конец октября текущего года.

Аскару Амрину также был представлен проект по благоустройству территории сквера имени Алии и Маншук. Заместитель акима Алматы дал поручение провести тщательный анализ состояния зеленого фонда перед вырубкой аварийных и больных деревьев.

Заместитель акима города также посетил сквер Северный возле Казахстанско-Британского технического университета, где ведутся работы по благоустройству. Аскар Амрин дал ряд замечаний представителям подрядной организации по качеству работ и поручил ускорить темпы путем привлечения дополнительных специалистов.

По итогам объезда Аскар Амрин сделал замечание управлению экологии и окружающей среды, поручил устранить все недоработки, завершить монтажные работы в сентябре и сдать объекты в эксплуатацию до 1 ноября текущего года.



