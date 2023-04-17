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    Более 140 ДТП произошло на заснеженных дорогах Астаны: авто были на летних шинах

    17 Апреля 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Астаны сообщили, что за сутки в столице в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сутки на дорогах Астаны зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали двое граждан. ДТП происходят из-за несоблюдения скоростного режима, интервала и безопасной дистанции, не учитывая погодные условия и гололед. Все участники ДТП передвигались на летней резине», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы задействовали снегоуборочную технику.

    «Призываем водителей быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники. Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Полиция максимально оказывает содействие, в круглосуточном режиме несет службу, в том числе на опасных участках», - предупредили в полиции.

    Гражданам также настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок за пределы города и следить за вводимыми ограничениями дорожного движения. Из-за обильного снегопада и снежных заносов не видно разметки на дорогах. Водителей пообещали пока не штрафовать за пересечение разметки.

    Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс.

    Школьников перевели на дистанционный формат обучения.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана ДТП Транспорт Дороги
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