Более 140 ДТП произошло на заснеженных дорогах Астаны: авто были на летних шинах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Астаны сообщили, что за сутки в столице в дорожно-транспортных происшествиях пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки на дорогах Астаны зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали двое граждан. ДТП происходят из-за несоблюдения скоростного режима, интервала и безопасной дистанции, не учитывая погодные условия и гололед. Все участники ДТП передвигались на летней резине», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы задействовали снегоуборочную технику.

«Призываем водителей быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники. Жителей и гостей столицы просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Полиция максимально оказывает содействие, в круглосуточном режиме несет службу, в том числе на опасных участках», - предупредили в полиции.

Гражданам также настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок за пределы города и следить за вводимыми ограничениями дорожного движения. Из-за обильного снегопада и снежных заносов не видно разметки на дорогах. Водителей пообещали пока не штрафовать за пересечение разметки.

Напомним, в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Наблюдается задержка общественного транспорта. Закрыли 15 участков республиканских трасс.

Школьников перевели на дистанционный формат обучения.