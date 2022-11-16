Более 140 человек в РК имеют 20 и более квартир – председатель АО «Отбасы банк»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова сказала, что 60% населения являются домовладельцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Правительства для граждан, у нас на конец 2021 года есть 6,3 млн домовладельцев. Если около 10 млн человек относятся к экономически активному населению, получается фактически 60% являются домовладельцами. Это хороший результат для 30 лет независимости. Если будем погружаться в структуру, то там 5,6 млн, фактически 90% – владельцы единственного жилья», - сказала Ляззат Ибрагимова на форуме стратегических инициатив.

717 тысяч человек в Казахстане, по ее словам, имеют больше двух квартир.

«Из них две квартиры имеют 607 тысяч, на 84394 зарегистрировано три недвижимости, на 16509 человек зарегистрировано четыре объекта недвижимости, на 4823 человек – 5 объектов, 6 квартир у 1935 человек, 7 квартир – у 942 человек. Около 147 человек имеют 20 и более квартир. Примерно 4,3 млн семей владеют этими 6,3 млн квартир. Туда входит ИЖС, в статистику включены все дома на сельских территориях», - добавила глава «Отбасы банка».

Ранее сообщалось, что в Казахстане в очереди на жилье стоят более 622 тысяч человек.



