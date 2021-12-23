Более 14 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев на заседании акимата отметил, что пока превышения контрольного уровня заболеваемости нет.

С начала эпидсезона зарегистрировано 14 390 случаев ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 2622,3. Рост, по сравнению с прошлым сезоном, на 42%.

«Госпитализирован с ОРВИ 491 человек, в том числе 12 беременных женщин и 145 детей в возрасте до одного года. Зарегистрировано два случая гриппа типа А в Петропавловске. В прошлом году грипп не был зарегистрирован. Регистрация гриппа и подъем ОРВИ свидетельствует о необходимости продолжения ношения масок всеми категориями граждан», - сказал главный санврач области.

Прививку против гриппа получили 90 558 человек, или 16,5% населения области.