Более 14 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев на заседании акимата отметил, что пока превышения контрольного уровня заболеваемости нет.
С начала эпидсезона зарегистрировано 14 390 случаев ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 2622,3. Рост, по сравнению с прошлым сезоном, на 42%.
«Госпитализирован с ОРВИ 491 человек, в том числе 12 беременных женщин и 145 детей в возрасте до одного года. Зарегистрировано два случая гриппа типа А в Петропавловске. В прошлом году грипп не был зарегистрирован. Регистрация гриппа и подъем ОРВИ свидетельствует о необходимости продолжения ношения масок всеми категориями граждан», - сказал главный санврач области.
Прививку против гриппа получили 90 558 человек, или 16,5% населения области.
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