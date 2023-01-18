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    Более 14 тысяч рабочих мест создано в сфере промышленности в Казахстане

    18 Января 2023, 15:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев подвел итоги деятельности ведомства в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере промышленности по итогам 2022 года рост составил 1,1%. В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 3,4%. Рост зафиксирован практически во всех секторах», - сообщил Марат Карабаев в ходе расширенного заседания коллегии министерства.

    Он проинформировал, какая работа была проделана в целях обеспечения развития обрабатывающей промышленности.

    «Принята вся необходимая нормативная база в сфере промышленности. Проработаны законодательные поправки по усовершенствованию деятельности СЭЗ. Утверждена программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств. Запущены программы льготного автокредитования под 4% и сельскохозяйственной техники под 6%», - отметил М. Карабаев.

    Также, по словам министра, в 2022 году продолжена работа по решению проблемы нехватки сырья для отечественных переработчиков.

    «По итогам года подписаны 7 соглашений по поставке алюминия для переработки на внутреннем рынке до готовой продукции – алюминиевых профилей, кабелей. Установлены изъятия из национального режима при осуществлении государственных закупок на товары легкой промышленности, стройиндустрии. В целях увеличения загрузки отечественных производителей стальной продукции введены ограничения по вывозу лома и отходов металлов», - добавил глава Мининдустрии.

    По его словам, в целях предотвращения нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора, а также в связи с обнаружением фактов перепродажи твердого топлива из приграничных регионов в соседние страны был введен запрет на вывоз угля автомобильным транспортом.

    По информации ведомства, по итогам 2022 года реализованы 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 14,4 тыс. рабочих мест.

    «В текущем году будет продолжена работа по совершенствованию действующего законодательства в сфере промышленного развития.

    Согласно поручению Главы государства, в целях производства продукции среднего и высокого переделов будут приняты меры по обеспечению внутреннего рынка базовыми материалами, добываемыми и производимыми на территории страны. Также будут приняты отраслевые планы и региональные программы импортозамещения», - сказал Марат Карабаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Промышленность Экономика МИИР РК
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