Более 14 тысяч иностранцев работают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 апреля 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 417 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По данным ведомства, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 584 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 028 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 186 и 881 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1302 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 437 человек.

«На данный момент в Казахстане насчитывается 1 693 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 407,9 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников», - сообщили в Минтруда.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 262 человека (37,3%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 441 человек (10%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1143 человека (8%), профессиональной, научной и технической деятельности – 979 человек (7%), обрабатывающей промышленности – 883 человека (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 493 человека (25%), Индия – 1 722 (12%), Турция – 1 483 (11%), Узбекистан – 1461 человек (9,3%).

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.



